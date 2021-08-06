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- Antalya’da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu
Antalya’da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu
Antalya’da pompalı tüfekli ve kar maskeli 2 şahıs, geldikleri kuyumcudaki 3 kişiyi etkisiz hale getirerek tezgahtaki imitasyon olduğu iddia edilen 60’a yakın bileziği alıp kayıplara karıştı.
- İHA
- 06.08.2021 - 18:29
Antalya'nın Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda gerçekleşen olayda edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında motosikletle pompalı tüfekli kar maskeli 2 şahıs, Sadık Ekin’e ait kuyumcuya geldi.
İMİTASYON OLDUĞU İDDİA EDİLEN BİLEZİKLERİ ÇALDILAR
Sadık Ekin’in de aralarında bulunduğu 3 kişiyi kuyumcu içerisinde etkisiz hale getiren şahıslar, tezgahta bulunan ve imitasyon olduğu iddia edilen 60’a yakın bileziği alarak kayıplara karıştı.
Polis, olay sonrası kaçan 2 şahsı arıyor.