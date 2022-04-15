Serik ilçesinde, bir anda pompalı tüfekle vurulan 43 yaşındaki adam, kanlar içerisinde hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı. Yaşanan dehşet anlar ise kameraya yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan olayda, 43 yaşındaki Burhanettin L., Berat S. (19) tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı.

Kanlar içinde yere yıkılan adamı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Yaralı adam hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yararlanan Burhanettin L.'yi önce Serik Devlet Hastanesine, sonra Antalya'da bir hastaneye sevk etti.

Antalya'da pompalı tüfekli saldırı anı kamerada ViDEO

Kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Ağır yaralı olduğu öğrenilen Burhanettin L.'yi vuran Berat S. otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Berat S. polis tarafından kısa süre sonra yakalanıp gözaltına alındı.

Saldırı anı kamerada

Yaşanan dehşet görüntüleri ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, Burhanettin L.'nin pompalı tüfekli saldırgandan kaçışı, bir işyerine sığınarak yerde bulunan tabureyi saldırgana fırlatması yansıdı.

Pompalı tüfekli saldırganın Burhanettin L.'ye ateş ederek olay yerinden koşarak uzaklaştığı ve onu bekleyen bir araca bindiği anlar da görüntülerde yer aldı. Öte yandan, kamerada Burhanettin L.'nin vurulduktan sonra dışarı çıktığı da görüldü.