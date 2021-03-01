İki grup arasında çıkan kavgada 1 kişinin kolu kırılırken, taraflar polis ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesin bağlı Soğuksu Mahallesi'nde yaşayan iki bina sakinleri, sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

POMPALI TÜFEKLİ, BIÇAKLI KAVGA

Taraflar birbirlerine pompalı tüfek ve bıçak ile saldırmak isterken, çevrede bulunanlar duruma müdahale etmeye çalıştı. Kavga, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son bulurken sopanın da kullandığı kavgada bir gencin kolu kırıldı.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis kavgaya karışan tarafları ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayda kullanılan pompalı tüfek ve bıçağa el konuldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Antalya'da pompalı tüfekli ve bıçaklı kavga ViDEO