Euro
10.3129
-0.14%
Dolar
8.6874
-0.13%
Altın
494.78
-0.08%
Borsa
1.366
0.72%
Bitcoin
290.308
-5.19%
EXEN Coin
29.85
-1.12%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Antalya’da poşet içine kamera koydu, kadınların etek altı görüntülerini çekmek istedi

    Bir poşetin içine cep telefonunu ters yerleştirerek pazar içinde gezen şahıs, esnafın dikkati ile yakalandı. Şahsın, kadınların etek altı görüntülerini çekmiş olabileceği ifade edildi.
    • İHA
    • 01.07.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 10:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya’da poşet içine kamera koydu, kadınların etek altı görüntülerini çekmek istedi

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Semt Pazarı’nda pazar esnafı, elindeki mavi renkli poşetle sürekli pazar içinde gezen bir kişiden şüphelendi.

    60 yaşındaki şüpheli takibe alındı.

    Şahsın elindeki poşetin içinde kamera olduğu anlaşılınca, durum zabıta ekiplerine bildirildi.

    ZABITA NOKTASINA GÖTÜRÜLDÜ

    Pazar çıkışında yakalanan şahıs, zabıta noktasına götürüldü.

    İncelemeye alınan poşetin içinde, cep telefonunun bir karton kullanılarak ters bir şekilde tutturulduğu görüldü.

    Alışveriş yapan kadınların etek altı görüntülerinin çekilmesi amacı ile yapıldığı belirlendi.

    Antalya’da poşet içine kamera koydu, kadınların etek altı görüntülerini çekmek istedi #1

    “PAZARIN İÇİNDE GÖRÜNTÜ SAĞLIYOR”

    Bir zabıta memuru, “Adamın düzeneği kamerayı çantanın içine koyuyor kartona bu şekilde montajını yapmış pazarların içinde görüntü sağlıyor. Pazar esnafının şikayeti üzerine şahsı aldım ve malzemesine el koydum. Polisi çağırdım.” sözlerini kaydetti.

    BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

    Polis tarafından gözaltına alınan şahsın cep telefonundan, onlarca görüntü çıktığı ifade edildi.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki çekti.

    Antalya’da poşet içine kamera koydu, kadınların etek altı görüntülerini çekmek istedi VİDEO

    Antalya’da poşet içine kamera koydu, kadınların etek altı görüntülerini çekmek istedi #2

    Antalya’da poşet içine kamera koydu, kadınların etek altı görüntülerini çekmek istedi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir