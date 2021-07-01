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Antalya’da poşet içine kamera koydu, kadınların etek altı görüntülerini çekmek istedi

Antalya’da poşet içine kamera koydu, kadınların etek altı görüntülerini çekmek istedi

Bir poşetin içine cep telefonunu ters yerleştirerek pazar içinde gezen şahıs, esnafın dikkati ile yakalandı. Şahsın, kadınların etek altı görüntülerini çekmiş olabileceği ifade edildi.