- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya’da poşet içine kamera koydu, kadınların etek altı görüntülerini çekmek istedi
Antalya’da poşet içine kamera koydu, kadınların etek altı görüntülerini çekmek istedi
- İHA
- 01.07.2021 - 10:45
- Güncelleme : 01.07.2021 - 10:52
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Semt Pazarı’nda pazar esnafı, elindeki mavi renkli poşetle sürekli pazar içinde gezen bir kişiden şüphelendi.
60 yaşındaki şüpheli takibe alındı.
Şahsın elindeki poşetin içinde kamera olduğu anlaşılınca, durum zabıta ekiplerine bildirildi.
ZABITA NOKTASINA GÖTÜRÜLDÜ
Pazar çıkışında yakalanan şahıs, zabıta noktasına götürüldü.
İncelemeye alınan poşetin içinde, cep telefonunun bir karton kullanılarak ters bir şekilde tutturulduğu görüldü.
Alışveriş yapan kadınların etek altı görüntülerinin çekilmesi amacı ile yapıldığı belirlendi.
“PAZARIN İÇİNDE GÖRÜNTÜ SAĞLIYOR”
Bir zabıta memuru, “Adamın düzeneği kamerayı çantanın içine koyuyor kartona bu şekilde montajını yapmış pazarların içinde görüntü sağlıyor. Pazar esnafının şikayeti üzerine şahsı aldım ve malzemesine el koydum. Polisi çağırdım.” sözlerini kaydetti.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Polis tarafından gözaltına alınan şahsın cep telefonundan, onlarca görüntü çıktığı ifade edildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki çekti.
Antalya’da poşet içine kamera koydu, kadınların etek altı görüntülerini çekmek istedi VİDEO