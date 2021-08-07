Antalya'da provokatif yangın paylaşımı yapan 66 kişi hakkında işlem başlatıldı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yangınlarla ilgili provokatif paylaşımlar yapan 66 kişinin kimliğini tespit ederek işlem başlattı.

Türkiye ormanlarını kurtarmaya çalışırken, provokatif paylaşımlarla yangınla mücadeleye gölge düşürenler de tek tek tespit ediliyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 28 Temmuz'da Manavgat ilçesinde ve daha sonra Türkiye'nin farklı noktalarında başlayan yangınlarla ilgili provokatif paylaşımlar yapan kişileri tespit etmek amacıyla çalışma yürütüldü.

1742 SOSYAL MEDYA HESABI İLE 1347 WEB SİTESİ İNCELENDİ

Çalışmada 1742 sosyal medya hesabı ile sosyal medya haber sayfaları ve 1347 web sitesi incelendi.

66 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurumlarını aşağılama, Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işledikleri tespit edilen 66 şüphelinin kimliği belirlendi.

17 HABER SAYFASI VE WEB SİTESİNİN ERİŞİME ENGELLENMESİ İÇİN BİLDİRİM YAPILDI

Bu kişiler hakkında adli işlem başlatılmak üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarla gerekli koordine kuruldu. Sosyal medyada ya da internet ortamında gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen, terör örgütleri ve illegal yapılanmaların sosyal medya faaliyetlerine destek niteliği taşıdığı yönünde haber yayını yapan 17 "haber sayfası ve web sitesinin” erişime engellenmesi için sulh ceza hakimliğine gerekli bildirim yapıldı.