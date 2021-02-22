Antalya'da Rabia Çerçi'yi öldüren katilin cezası belli oldu

Antalya'da, park halindeki otomobile ateş edilmesi sonucu Rabia Çerçi'nin yaşamını yitirdiği olayla ilgili davada tutuklu olarak yargılanan sanık Hasan Hüseyin Demir'e 34 yıl hapis cezası verildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl 4 Eylül gece yarısı pompalı tüfekle açılan ateş sonucu park halindeki bir otomobilde bulunan bir çocuk annesi 19 yaşındaki Rabia Çerçi hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan Nazif Genç başından hafif yaralandı.

TESLİM OLDU

Genç kadının katil zanlısı 30 yaşındaki Hasan Hüseyin Demir, bir akrabasının tavsiyesiyle polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Hasan Hüseyin Demir, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık Hasan Hüseyin Demir'in Rabia Çerçi'ye karşı 'olası kastla öldürme', Nazif Genç'e karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği belirtildi.

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması yapıldı.

AVUKATI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık avukatı, yaptığı savunmada müvekkilinin öldürme kastının olmadığını belirterek, "Bize göre olay silahlı tehdit veya Nafiz Genç'teki basit yaralamadır. Ancak Nafiz Genç'in başıyla hareket yapması sonucu tüfek ateş almıştır, burada kast durumu söz konusu değildir. Ayrıca Rabia Çerçi'nin yaralanması öldürücü bölgeden olmamıştır. Biz maktulenin hastaneye geç götürüldüğünü düşünüyoruz. Olası kastın şartları gerçekleşmemiştir. Nafiz Genç'e karşı beraatını, Rabia Çerçi'ye yönelik meydana gelen olayda ise suçun vasıf ve mahiyetinin değişmesi ihtimali nedeniyle müvekkilimizin tahliyesini ve beraatını talep ederiz." dedi.

"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Sanık Hasan Hüseyin Demir de savunmasında, "Böyle bir olay içerisinde olduğum için pişmanım, vicdan azabı çekiyorum. Benim böyle bir kastım yoktu. Tüfek tamamen kaza ile ateş aldı. Ben kimseye kasten ateş etmedim, ölenin ailesine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Ölen Rabia Çerçi'nin annesi Ümit Cava sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

İNDİRİMSİZ 34 YIL VERİLDİ

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Hasan Hüseyin Demir'i Rabia Çerçi'ye yönelik eyleminden dolayı 24, Nafiz Genç'e yönelik eyleminden dolayı da 10 olmak üzere toplam 34 yıl hapis cezası verdi. İtiraz yolu açık olmak üzere verilen kararda mahkeme heyeti indirim uygulamadı.

EN ÜST SINIRDAN CEZA VERİLDİ

Davada kararın çıkmasının ardından açıklama yapan şikayetçi Ümit Cava'nın avukatı Sevda Ünlü, mahkemenin isabetli bir karar verdiğini söyledi. Kararın diğer dosyalar açısından emsal oluşturabileceğini belirten avukat Sevda Ünlü, "Mahkeme heyeti üst sınırdan bir hapis cezasına hükmetti. Sonuçta bir yaşama hakkı söz konusu burada. Ailenin de karar tepkisi olumlu yönde ve adalete olan güvenimizi destekledi." dedi.