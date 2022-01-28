Antalya’da randevulu buluşmada kan aktı: 1 ölü

Uyuşturucu madde ticareti anlaşmazlığından çıktığı iddia edilen tartışmada 1 kişi silahla öldürüldü. Şüphelilerin, saldırdıkları kişilere kafede randevu vererek buluştukları öğrenildi.

İ.Y., Bilal K. (35) ve arkadaşı Sedat Ö.'yü bir konu görüşmek için Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 42. Sokak’ta bulunan petrol istasyonu yakınındaki kafeye çağırdı.

İki arkadaş, kiraladıkları bir otomobil ile kafeye geldi.

Kafe içinde oturup konuşmaya başlayan taraflardan şüpheliler, Kocakaplan ve Sedat Ö.'den iddiaya göre, uyuşturucu madde istedi.

“POLİSE İHBAR ETMİŞSİNİZ” DİYEREK SALDIRDILAR

İki arkadaş, şüphelilere uyuşturucu maddenin olmadığını ve getiremeyeceklerini söyledi.

Bunun üzerine taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede dışarıya taştı.

Daha sonra iddiaya göre şüpheliler, “Bizi polise ihbar etmişsiniz” diyerek Kocakaplan ve Sedat Ö.'ye 'sallama' tabir edilen bıçak ve silah ile saldırdı.

KURŞUN ÇENE ALTINA İSABET ETTİ

Çıkan kurşunlardan biri çene altına isabet eden Bilal K. ağır yaralandı. Sedat Ö. ise kesici aletle çeşitli yerlerinden yaralandı.

İşletme çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya’da randevulu buluşmada kan aktı ViDEO

BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Kocakaplan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sedat Ö. ise yaralı şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER KAÇTI

Şüpheliler İ.Y., A.S.. ve M.A., olay yerinden otomobille kaçtı.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bilal K.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.