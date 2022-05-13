Apartman girişindeki rögar kapakları, toplayıcılar tarafından çalındı. Şahısların hırsızlık anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kırcami Mahallesi Sinanoğlu Caddesi'nde, saat 05.30 sıralarında, el arabalarıyla çöp konteynerlerinden hurda kağıt topladığı tahmin edilen biri kadın 2 kişi, bir apartmanın önündeki rögar kapaklarını gözlerine kestirdi.

DHA’nın haberine göre; duvardan atlayarak apartmana giren şahıslar, 5 kilogramdan daha ağır olan kapakları alarak kaçtı.

Hırsızlık anları kamerada

Hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis, rögar kapağını çalan hırsızlar için bölgede araştırma yaparken, hurda demir ve kağıt alan geri dönüşüm işiyle uğraşan iş yerlerini uyardı.

Antalya'da rögar kapağı hırsızlığı kamerada VİDEO