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    Antalya'da 'röntgen' iddiası şüphelisi serbest bırakıldı

    Sahilde soyunma kabinlerinin altından vatandaşlara baktığı iddia edilen ve çevredekiler tarafından darbedilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
    • İHA
    • 22.08.2020 - 15:23
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    Antalya'da 'röntgen' iddiası şüphelisi serbest bırakıldı

    Antalya Konyaaltı sahili beach parkındaki tatilciler, bir şahsın soyunma kabinlerinde giyinenleri eğilerek izlediğini fark etmiş, bunun üzerine şahsı yaka paça tutup uzak bir noktaya götürerek, polisi aramıştı.

    "ANAHTARLARIM DÜŞTÜ"

    "Bir şey yapmadım ağabey, yemin ederim anahtarlarım düştü" diyerek kendini savunan şahıs, etrafında oluşan öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövülmüştü.

    GÖZALTINA ALINDI

    Şahıs, yaşanan olayın ardından ise Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı beach park yaya devriyeleri tarafından gözaltına alınmıştı.

    Antalya da röntgen iddiası şüphelisi serbest bırakıldı #1

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

    Polis merkezine götürülen 45 yaşlarındaki F.M.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Antalya da röntgen iddiası şüphelisi serbest bırakıldı #2

    Antalya'da sahildeki soyunma kabinlerinde 'röntgen' iddiası

    Antalya da röntgen iddiası şüphelisi serbest bırakıldı #3

    Antalya da röntgen iddiası şüphelisi serbest bırakıldı #4

    Antalya da röntgen iddiası şüphelisi serbest bırakıldı #5

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