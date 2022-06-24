Antalya'da, Rus anne ve 2 kızı paraşütle havada asılı kaldı

Sürat teknesine iple bağlı paraşütle denize açılan Rus anne ve 2 kızı, rüzgardan dolayı tekne kıyıya sürüklenince 10 dakika havada asılı kaldı. Anne ve kızları, sahildekiler tarafından kurtarıldı.

Antalya’nın Serik ilçesinde, Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelin sahilinde, dün saat 15.00 sıralarında su sporları merkezine giden Rus anne ve 2 kızı, bir sürat teknesine iple bağlı paraşütle denize açıldı.

Parasailing olarak adlandırılan aktivitede, paraşütün bağlı olduğu tekne rüzgarın da etkisi ile kıyıya doğru sürüklenince olayı gören başka bir otelin su sporları çalışanları ile sahildeki turistler, paraşütün halatına ip atıp tutarak, anne ve 2 kızını sahile indirmeyi başardı.

DHA’nın haberine göre; korktukları için sürekli ağlayan anne ve çocukları, su sporları çalışanlarınca sakinleştirdi.

“Turistler, 10 dakika kadar havada askıda kaldı”

Su sporları işletmecisi Koray Karcı, olayı şu ifadelerle anlattı:

“Dün saat 15.00 sıralarında Rus anne ve 2 kızı, paraşüte bindi. Paraşüt havalandıktan sonra tekne, rüzgarın etkisi ile diğer otelin sahiline doğru sürüklendi. O sırada paraşütün halatına kancalama sistemiyle ip attım. Bu ipi, sahildeki su sporları çalışanları ve turistlerin de yardımı ile çekerek anne ve 2 kızını sahile indirdik. Turistler, 10 dakika kadar havada askıda kaldı. Kendilerinde hiçbir şey yok ama çok korktular. Çok tedirgin oldular. Anne sürekli ağlıyordu, diğer arkadaşlarla sakinleştirdik. Daha sonra otellerine götürdük. Olay anında sahilde bulunanlar, bizi alkışladı ve teşekkür etti. Bu olayın mutlu sonla bitmesi hepimizi sevindirdi.”