- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da, Rus kadın boğulma tehlikesi geçirdi
Antalya'da, Rus kadın boğulma tehlikesi geçirdi
cankurtaran tarafından kurtarılan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 12.06.2021 - 16:47
- Güncelleme : 12.06.2021 - 16:52
Antalya'nın Konyaaltı Sahili’nde denize giren yerleşik Rus uyruklu kadın, bir anda boğulmaya başladı.
Kadının yardımına kendisini fark eden cankurtaranlar yetişti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kıyıya çıkartılan kadın, bölgeye çağrılan ambulansla tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'da denize giren yerleşik Rus kadın, boğulma tehlikesi yaşadı