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    Antalya'da, Rus kadın boğulma tehlikesi geçirdi

    cankurtaran tarafından kurtarılan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 12.06.2021 - 16:47
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 16:52
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    Antalya'da, Rus kadın boğulma tehlikesi geçirdi

    Antalya'nın Konyaaltı Sahili’nde denize giren yerleşik Rus uyruklu kadın, bir anda boğulmaya başladı.

    Kadının yardımına kendisini fark eden cankurtaranlar yetişti.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kıyıya çıkartılan kadın, bölgeye çağrılan ambulansla tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Antalya'da denize giren yerleşik Rus kadın, boğulma tehlikesi yaşadı

    Antalya da, Rus kadın boğulma tehlikesi geçirdi #1

    Antalya da, Rus kadın boğulma tehlikesi geçirdi #2

    Antalya da, Rus kadın boğulma tehlikesi geçirdi #3

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