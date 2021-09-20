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- Antalya'da Rus kadın yürüyüş yaparken öldü
Antalya'da Rus kadın yürüyüş yaparken öldü
Arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Rus kadın, rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
- DHA
- 20.09.2021 - 12:38
- Güncelleme : 20.09.2021 - 13:04
Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kalamar Koyu'nda arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Rus V.N. (57), aniden rahatsızlanıp yere yığıldı.
Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine AKUT Kaş Kalkan Birimi'nden 9 gönüllü, kadının ve arkadaşlarının yerini tespit ederek buldu.
OTOPSİ YAPILACAK
Kısa süre sonra gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
V.N.'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.