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    Antalya'da Rus kadın yürüyüş yaparken öldü

    Arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Rus kadın, rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 20.09.2021 - 12:38
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 13:04
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    Antalya'da Rus kadın yürüyüş yaparken öldü

    Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kalamar Koyu'nda arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Rus V.N. (57), aniden rahatsızlanıp yere yığıldı.

    Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine AKUT Kaş Kalkan Birimi'nden 9 gönüllü, kadının ve arkadaşlarının yerini tespit ederek buldu.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Kısa süre sonra gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

    V.N.'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Antalya da Rus kadın yürüyüş yaparken öldü #1

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