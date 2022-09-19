Antalya'da Rus turist, anne ve babasını öldürdüğü anları kaydetti

Lüks otelde tatil yapan Rus turist Dmitry Stepanov, anne ve babasını öldürmeden önce odada yüksek sesli müzik açarak cinayeti videoya kaydetti. Şüphelinin yakalanması için özel ekip kuruldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otelde anne ve babasını öldüren Dmitry Stepanov'un işlediği cinayetin ayrıntıları adeta kan dondurdu.

Dün yaşanan olayda, annesi ve babasıyla tartışan Stepanov, olayın büyümesiyle çekiçle saldırdığı babasını öldürdü, annesini ise ağır yaraladı.

Anne yaşam savaşını kaybetti

Otel yetkililerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla anne, özel bir hastaneye sevk edildi.



Rus babanın cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi'nin morguna götürülürken, gece saatlerinde annenin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Cinayet anlarını kaydetti

Öte yandan Stepanov'un, cinayeti işlemeden önce odada yüksek sesli müzik açtığı, ardından cinayetleri videoya kaydettiği belirlendi.

Boğazlarını telle sıktığı ortaya çıktı

Çekiçle önce annesinin başına vurup bayılttığı, ardından babasının başına ve vücudunun değişik yerlerine defalarca vurduğu belirlenen şahsın, en sonunda her ikisinin de boğazını telle sıktığı tespit edildi.

İşlediği cinayetleri ayrıntılı şekilde video kaydına alan Stepanov'un, elini yüzünü yıkayıp, otelden yaya olarak ayrıldığı görüldü.

Özel ekip kuruldu

Şahsın yakalanması için Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu.

DHA'nın aktarımına göre; psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüphelinin fotoğrafları, hem jandarma hem de polis ekiplerine dağıtıldı.













