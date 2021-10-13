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    Antalya’da, Rus ve İngiliz turistler arasındaki 'kız arkadaşıma baktın' kavgası kamerada

    Muratpaşa ilçesindeki bir otelin bahçesinde, Rus ve İngiliz turistler arasında kavga çıktı. ‘Kız arkadaşıma neden baktın’ kavgasında, ortalık savaş alanına döndü.
    • DHA
    • 13.10.2021 - 12:57
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 12:59
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    Antalya’da, Rus ve İngiliz turistler arasındaki 'kız arkadaşıma baktın' kavgası kamerada

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde müşteri olan Rus ve İngiliz turistler, pazartesi günü akşam saatlerinde, bahçede otururken birbirlerine laf atmaya başladı.

    Rus gruptan bir kişi, diğer gruptaki İngiliz turiste saldırdı.

    ‘Kız arkadaşıma neden baktın’ tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü.

    MASALARI VE KOLTUKLARI PARÇALADILAR

    Birebir kavgayı seyreden turist grupları da bir süre sonra kavgaya dahil olunca olay büyüdü.

    Tesis çalışanları, olaya müdahale edemedi.

    Turistler bahçedeki masaları ve koltukları parçaladı.

    Antalya’da, Rus ve İngiliz turistler arasındaki 'kız arkadaşıma baktın' kavgası kamerada

    KIZ ARKADAŞLARI AYIRDI

    Turistlerin kız arkadaşları, çığlık atarak bahçeye gelip kavga edenleri ayırdı.

    Rus turistin burnu, İngiliz turistin ise kolu kırıldı.

    Turistler, otele gelen sağlık ekibi tarafından tedavi edildi.

    DİĞER MÜŞTERİLER GÖRÜNTÜLEDİ

    İngiliz ve Rus turistlerin tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı o anlar, otelde kalan diğer müşteriler tarafından görüntülendi.

    Antalya’da, Rus ve İngiliz turistler arasındaki kız arkadaşıma baktın kavgası kamerada #1

    Antalya’da, Rus ve İngiliz turistler arasındaki kız arkadaşıma baktın kavgası kamerada #2

    Antalya’da, Rus ve İngiliz turistler arasındaki kız arkadaşıma baktın kavgası kamerada #3

    Antalya’da, Rus ve İngiliz turistler arasındaki kız arkadaşıma baktın kavgası kamerada #4

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