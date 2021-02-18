Antalya'da rüzgar marketin cips standını sürükledi

Rüzgar nedeniyle sürüklenen tekerlekli standı durdurmak için arkasından koşan kişilerin görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya dün etkili bu günde hafif şekilde etkisini sürdüren rüzgarın etkisi ile Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi’nde, bir marketin önündeki 4 tekerli cips standı yerinden çıktı. Stant hızla sürüklenmeye başladı.

GÖZDEN KAYBOLDU

Marketin önünden geçip giden stant, yaklaşık 10 metre sürüklenmesinin ardından binanın köşesinden dönerek gözlerden kayboldu.

ARKASINDAN KOŞTULAR

Standın hareket ettiğini gören iki kız, marketten çıkarak standın arkasından koşmaya başladı. İki kız yola çıkmadan yakaladıkları standı sürükleyerek yerine güçlükle getirdi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antalya'da rüzgar marketin cips stantını sürükledi VİDEO