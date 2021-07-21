Alanya ilçesinde 7 metrelik şarampole yuvarlanan araçta bulunan Suriye uyruklu kişi öldü, aralarında Türklerin olduğu 9 kişi ise yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Akçatı Mahallesi'nde, safari turuna çıkan M.M.D. yönetimindeki 07 AFM 166 plakalı arazi aracı, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu virajı alamadı. Virajı alamayan araç, 7 metrelik şarampole devrildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALI

Araçta, aralarında Türklerin olduğu 9 kişi yaralandı, Suriyeli olduğu belirlenen kişi ise yaşamını yitirdi.

Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen kişinin cenazesi ise morga kaldırıldı.

Antalya'da safari aracı şarampole yuvarlandı VİDEO