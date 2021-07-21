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    Antalya'da safari aracı şarampole yuvarlandı

    Alanya ilçesinde 7 metrelik şarampole yuvarlanan araçta bulunan Suriye uyruklu kişi öldü, aralarında Türklerin olduğu 9 kişi ise yaralandı.
    • DHA
    • 21.07.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 17:11
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    Antalya'da safari aracı şarampole yuvarlandı

    Antalya'nın Alanya ilçesi Akçatı Mahallesi'nde, safari turuna çıkan M.M.D. yönetimindeki 07 AFM 166 plakalı arazi aracı, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu virajı alamadı. Virajı alamayan araç, 7 metrelik şarampole devrildi.

    1 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALI

    Araçta, aralarında Türklerin olduğu 9 kişi yaralandı, Suriyeli olduğu belirlenen kişi ise yaşamını yitirdi.

    Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen kişinin cenazesi ise morga kaldırıldı.

    Antalya'da safari aracı şarampole yuvarlandı VİDEO

    Antalya da safari aracı şarampole yuvarlandı #1

    Antalya da safari aracı şarampole yuvarlandı #2

    Antalya da safari aracı şarampole yuvarlandı #3

    Antalya da safari aracı şarampole yuvarlandı #4

    Antalya da safari aracı şarampole yuvarlandı #5

    Antalya da safari aracı şarampole yuvarlandı #6

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