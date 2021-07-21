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Antalya'da safari aracı şarampole yuvarlandı
Alanya ilçesinde 7 metrelik şarampole yuvarlanan araçta bulunan Suriye uyruklu kişi öldü, aralarında Türklerin olduğu 9 kişi ise yaralandı.
- DHA
- 21.07.2021 - 16:50
- Güncelleme : 21.07.2021 - 17:11
Antalya'nın Alanya ilçesi Akçatı Mahallesi'nde, safari turuna çıkan M.M.D. yönetimindeki 07 AFM 166 plakalı arazi aracı, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu virajı alamadı. Virajı alamayan araç, 7 metrelik şarampole devrildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALI
Araçta, aralarında Türklerin olduğu 9 kişi yaralandı, Suriyeli olduğu belirlenen kişi ise yaşamını yitirdi.
Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen kişinin cenazesi ise morga kaldırıldı.
Antalya'da safari aracı şarampole yuvarlandı VİDEO