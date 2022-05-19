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    Antalya'da sağanak: Dere taştı, evleri su bastı

    Öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde alt geçitler göle döndü. Ayrıca Korkuteli'nde taşan dere nedeniyle evleri su bastı.
    • 19.05.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 16:10
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    Antalya'da sağanak: Dere taştı, evleri su bastı

    Antalya’da, öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

    Şiddetini artıran yağış; Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerindeki bazı alt geçit ve sokakları göle çevirdi.

    Oluşan su birikintileri nedeniyle hem trafikteki araçlar hem vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    Dere taştı, 3 evi su bastı

    AA’nın haberine göre; Konyaaltı sahilindeki işletmeler de aniden bastıran yağmur nedeniyle mağdur oldu. İşletme sahipleri, aniden bastıran yağıştan malzemelerini kurtarmaya çalıştı.

    Öte yandan, Korkuteli ilçesinde derenin taşması nedeniyle 3 evi su bastı.

    Antalya da sağanak: Dere taştı, evleri su bastı #1

    “Dolu ve kuvvetli rüzgar ihtimali yüksek”

    Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürü Mehmet Mehmet Latif Gültekin, yağışın etkisinin saat 18.00'de sona ereceğini, sağanağın özellikle Korkuteli ve Gündoğmuş ilçelerinde etkili olacağını belirterek, “Sağanakla birlikte dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar olma ihtimali yüksek." dedi.

    Antalya'da sağanak: Dere taştı, evleri su bastı VİDEO

    Gültekin, kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda aksama, su baskını, şiddetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini aktardı.

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