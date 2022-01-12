Yağışların ardında su seviyesinin yükseldiği bir arazide bir vatandaş, bota bindi. Aynı bölgede başka bir vatandaş ise biriken suda yüzdü.

Antalya’da, dün gün boyunca etkili olan sağanak yağmur akşam saatlerinde etkisini giderek artırınca, bazı araziler sular altında kaldı.

Muratpaşa İlçesi Lara bölgesinde bir arazide su seviyesinin yükselmesini fırsat bilen bir vatandaş, botunu su üzerine indirdi.

Şehrin ortasında kürek ile bota binen vatandaşın o anlarını, arkadaşı kayda aldı.

“ŞU ARSADA BOTLA GEZMEDİM DEME”

O anları kayda alan kişi ise, ”Volkan hava çok kötü. Müşterilerimizin teknelerini kontrol et, batmasın. Mahalle arasında batma tehlikesi yaşayan tekneleri çekiyoruz. Oğlum şu arsada botla gezmedim deme işte. Sahil güvenlik gelecek.” diyerek espri yaptı.

Antalya’da sağanak sonrası biriken suda botuyla yüzdü VİDEO



BİRİKEN SUDA YÜZDÜ

Öte yandan aynı bölgede bir başka kişi ise biriken suda yüzdü. Kayda alan arkadaşı ise kahkaha atarak o anları izledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi.