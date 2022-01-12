5 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle Köprüçayı Irmağı taştı. Irmak kenarındaki bir restoran, sular altında kaldı.

Antalya’da, 5 gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Serik ilçesinde tarım arazileri ve Sarıabalı Mahallesi'nde bulunan Köprüçayı Irmağı kenarında bulunan restoranlar sular altında kaldı.

SANDALYE VE MASALARI KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Sabah saatlerinde Köprüçayı ırmağının taşmasıyla sular altında kalan restoranda, işletme sahibi ve çalışanları sandalye ve masaları kurtarmaya çalıştı.

Yaşanan anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da sağanak sonrası restoran sular altında kaldı VİDEO



“BURALARI KOMPLE TAŞTI”

Yaklaşık 4 yıldır sel baskını ile karşılaşmadıklarını belirten işletme sahibi Osman Gündoğdu, "Sabah saat 05.30 gibi sel baskını oldu. Buraları komple taştı. Sandalye ve masaları aldık. Çok büyük sel oldu, şu anda yıkıyoruz ve temizlik yapıyoruz. 4 yıldır burada sel baskını olmuyordu. Bu yıl tekrar eskisi gibi sel oldu. 5 gündür sürekli yağmur yağdığı için burası böyle oldu.” diye konuştu.