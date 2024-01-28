Antalya'da 'sağlıklı' denilen bebekleri doğum sonrasında öldü! Şikayetçi oldular Antalya'daki genç çift ikinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanırken doğumdan kısa bir süre sonra bebeklerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Çift başlarına gelen olayı anlatarak, hastaneden şikayetçi oldu ve sorumlular varsa cezalandırılmalarını talep etti.

DHA

Antalya'da Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve ikinci çocuklarını bekleyen Meray (25) ile Münir Ulaş Özen (27) çifti, özel bir hastanede doğan bebeklerinin doğumdan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini öğrendi.

Çift, 9 ay boyunca kontrollerini yaptırdıklarını, hiçbir uyarı ile karşılaşmadıklarını ve doğum sonrasında gerçekleşen sıra dışı olayların kendilerini şüplendirdiğini beyan etti.

Özen çifti, hamilelik boyunca kontrollerde hiçbir hastalığın tespit edilmediğini söyleyerek, doğum için başvrudukları Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki özel bir hastane hakkında şikayetçi oldu.

Meray ve Münir Ulaş Özen çifti, geçen yıl ikinci çocuklarının olacağını büyük mutlulukla öğrendikten sonra anne karnındaki bebeklerinin düzenli kontrollerini yaptırdıklarını beyan etti.

Çifte anne karnında suyun azaldığı söylendi

Doğumdan 1 gün önce son kontrol için hastaneye giden çifte, anne karnında suyun azaldığı, ancak bir sıkıntı olmadığı, bebeğin ise sağlıklı olduğu söylendi.

Sezaryen yapıldı

Ertesi gün hastaneye giden ve doğuma alınan anne Özen'e suni sancı verildi. Ancak uzun uğraş sonucu doğum olmayınca aileden onay alınarak sezaryen doğuma geçildi.

Doğumun ardından anne Özen, çocuğunun ağlamadığını fark etti.

Doğumdan sonra bebeğin sağlıklı olduğu söylendi

"Aram Yoldaş" adını verdikleri oğlunu 15-20 saniye görebilen anne Özen, bir terslik olduğunu düşünerek sorduğunda ise bebeğin gayet sağlıklı olduğu, birkaç saat kuvözde kalacağı yanıtını aldı.

Bebeklerinin vefat haberini aldılar

Bir süre sonra bebeklerinin olduğu oda önünde koşuşturmaca olduğunu gören baba Özen'e ise çocuklarının öldüğü haberi verildi.

Otopsi yapıldı

Çocuğunun cenazesini otopsi için kucağında Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götüren baba Özen, sonrasında polis merkezine giderek hastane hakkında şikayetçi oldu.

İhmalden şüpheleniyor

Çocukları için hazırladıkları odadaki eşyalara bile bakamadıklarını söyleyen çift, ölümde ihmal olup, olmadığının ortaya çıkmasını istiyor.

"Müdahale etmek yerine ertesi gün gelmem söylendi"

Meray Canpolat Özen, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Doğumdan 1 gün önce kontrole gittiğimizde suyumun azaldığı söylendi. Ancak müdahale etmek yerine ertesi gün gelmem söylendi. Sonraki gün sabah hastaneye gittiğimizde suni sancı verildi. Çok ağrım olmamasına rağmen devam edildi. Ailemden onay alıp sezaryen doğuma aldılar. Narkoz verdikten sonra doktor ortada yoktu. Bana müdahale edilmedi.

"Doğumdan çıktıktan sonra 'Bebeğin sağlıklı, gayet iyi' dendi"

Doğumdan çıktıktan sonra 'Bebeğin sağlıklı, gayet iyi' dediler. Bebeğimi doğumdan sonra 15-20 saniye kadar görebildim. Bebeğimin boğazına bir şey takıldığını hissettim. Ağladığını duymadım. Oradaki hemşirelere söyledim. Ancak bir şey yapmayıp bebeğimi götürdüler. Sonra da ölüm haberini aldım. Bebeğimin kesik kesik nefes aldığını görünce sorduğumda 'Kendine gelecek. Korkma gayet sağlıklı' dediler.

"Sorularıma kimse cevap vermedi"

Çocuklarının hiçbir sağlık problemi olmadığını söyleyen ve hastaneden net bilgi alamadıklarını belirten baba Münir Ulaş Özen ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

Doğum sonrasında bebeğin sağlıklı olduğunu ama yorulduğunu, bu nedenle 1-2 saat kuvözde kalması gerektiğini söylediler. Eşimi ve çocuğumu beklerken, içeride bir bebeğe müdahale edildiğini duydum. Ancak sorularıma kimse cevap vermedi. Odadan koşarak bir doktor çıkıp elinde bir paketle geri geldi. Sonrasında bir doktor daha oksijen tüpüyle koşarak içeri girdi.

"Hastane hakkında şikayetçi olduk"

Elınan eşyaların orada olması gerekmez miydi? Sonrasında da 4-5 güvenlik görevlisi başımıza geldi. Oğlumun ölümünde hastanenin ihmali olduğunu düşünüyorum. Hastane hakkında şikayetçi olduk. Benim çocuğum doğana kadar gayet sağlıklıydı. 9 ay boyunca tüm kontrollerinde bize bir şey söylenmedi.

Bu arada olayın yaşandığı hastaneden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)