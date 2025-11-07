Antalya'da sağlıksız patates üretimi yapan işletmeye baskın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya’nın Aksu ilçesinde, gelen ihbar üzerine belediye zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yurtpınar Mahallesi’nde patates dilimleme işi yapan bir işletmeye denetim gerçekleştirdi.

1 TON PATATESE EL KONULDU

Denetim sırasında işletmede, uygunsuz ve sağlıksız koşullarda patates dilimlemesi yapıldığı belirlendi.

Ekipler, işletmede bulunan yaklaşık 1 ton soyulmuş ve doğranmış patatesi, hijyen koşullarına aykırı olduğu gerekçesiyle imha etti.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Denetim kapsamında üretimde kullanılan iki endüstriyel patates soyma makinesi ve bir dilimleme makinesine de el konuldu.

İşletmenin faaliyetleri durdurularak idari yaptırım cezası uygulandı ve tesis mühürlendi.

Yetkililer, halk sağlığını korumak amacıyla gıda üretim ve işleme tesislerinde denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.