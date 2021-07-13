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    Antalya'da sahilde fotoğraf çekilen Barış'tan haber alınamıyor

    Ablasına kıyıda fotoğraf çektirmesinin ardından denize giren 15 yaşındaki lise öğrencisi Barış Alagöz kayboldu. Alagöz'ün bulunması için çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 13.07.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 12:42
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    Antalya'da sahilde fotoğraf çekilen Barış'tan haber alınamıyor

    Antalya Manavgat'ın Evrenseki sahilindeki halk plajına dün saat 18.00 sıralarında gelen İMKB Ticaret Meslek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan Barış Alagöz, girdiği denizde kayboldu.

    Haber verilmesi üzerine gece boyunca Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleriyle bölgede bulunan su sporları firmalarının personeli tarafından yapılan aramalardan sonuç elde edilemedi.

    ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

    Barış Alagöz'ün bulunması amacıyla Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve helikopter destekli arama çalışmaları devam ediyor.

    FOTOĞRAFTAN SONRA KAYBOLDU

    Sırtköy Mahallesi'nde oturan Barış Alagöz'ün, dün ablasıyla birlikte denize girmek için geldiği, ablasına kıyıda hatıra fotoğrafı çektirdiği ve ardından denize girip kaybolduğu öğrenildi.

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