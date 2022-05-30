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    Antalya'da şahsına para gelmediğini duyan şahıs, bankada dehşeti yaşattı

    Muratpaşa ilçesinde adına havale geleceğini söyleyen şahıs, olumsuz yanıt alınca cebinden çıkardığı bıçakla müdürün odasına daldı. Şahıs, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.
    • 30.05.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 17:45
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    Antalya'da şahsına para gelmediğini duyan şahıs, bankada dehşeti yaşattı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bankaya giren şahıs dehşeti yaşattı.

    Adnan Menderes Bulvarı'ndaki banka şubesine giren 23 yaşındaki S.G., adına havale geleceğini söyledi.

    Gişe görevlisinden olumsuz yanıt alan S.G., öfkesini kontrol edemedi.

    Müdürün odasına ekmek bıçağıyla daldı

    Cebindeki ekmek bıçağını çıkarıp, asma kattaki banka müdürünün odasına çıkan S.G., bağırmaya başladı.

    Görevlilerin sessiz alarmı çalıştırmasının ardından banka şubesine polis ekipleri sevk edildi.

    Antalya da şahsına para gelmediğini duyan şahıs, bankada dehşeti yaşattı #1

    "Bankayı soymadım, bıçağı Fatma teyzem verdi"

    Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen S.G., gözaltına alındı. S.G., polis aracına bindirilirken, "Ben bankayı soymaya çalışmadım. Bıçağı ise Fatma teyzem verdi." dedi. Ağladığı görülen S.G., polis merkezine götürüldü.

    Antalya da şahsına para gelmediğini duyan şahıs, bankada dehşeti yaşattı #2

    Antalya da şahsına para gelmediğini duyan şahıs, bankada dehşeti yaşattı #3

    Antalya da şahsına para gelmediğini duyan şahıs, bankada dehşeti yaşattı #4


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