Antalya'da salça kutularının içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik ekiplerince bir kamyonda yapılan aramada, salça kutusu ve pantolon içine gizlenen 6 kilo 520 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin'den kamyonla uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar alması üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler Antalya girişinde durdurulan kamyonda, narkotik köpeği ‘Karya’ ile arama yaptı.

SALÇA KUTULARINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Aramada; aracın ön kısmında pantolon içine gizlenen, kasasında ise salça kutularının içindeki 6 kilo 520 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kamyon sürücüsü N.G. gözaltına alınırken, uyuşturucularla bağlantılı olduğu tespit edilen B.İ., E.S. ve M.A. da aynı gün Kepez Devlet Hastanesi yakınlarında yakalandı.

Şüphelilerden B.İ.'nin, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi’ndeki evine düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği ‘Toni' ile yapılan çalışmada, yatağın altına gizlenen paketli 5 kilo 5 gram eroin, 1 hassas terazi ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

BİNLERCE KİŞİYE ULAŞTIRACAKLARDI

50 binin üzerinde kişiye ulaşabileceği tahmin edilen uyuşturucuları kente sokmak isteyen B.İ., E.S., M.A. ve N.G. emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Bu şüphelilerle birlikte Yeşildere Mahallesi’nde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi de adliyeye gönderildi.