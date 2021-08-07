Kemer ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra cesedi bulunan Samet Işıtan'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi alan yakınları, toprağa vermek için memleketi Samsun'a gitti.

Antalya'nın Kemer ilçesine tatile gelen ve Kemerli'ye bağlı Çıralı'ya yerleşen üniversite öğrencisi Samet Işıtan, 2 Ağustos tarihinde yürüyüşe çıktı.

Sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Samet için, ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Ailenin başvurusu üzerine, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ve Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çıralı yolu üzerindeki dağlık alanlarda arama çalışmaları yoğunlaşırken, dün saat 17.10 sıralarında yaklaşık 20 metrelik uçurumun altındaki kayalık alanda, jandarma ekipleri tarafından Samet Işıtan’ın cansız bedeni bulundu.

Işıtan’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Antalya'da Samet'in cansız bedenini yakınları aldı VİDEO

JANDARMA SON GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞTI

Samet Işıtan’ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Jandarma ekipleri, arama çalışmaları sırasında Samet Işıtan'ın, Çıralı merkezindeki restoran ve pastanenin önünden yürüdüğü görüntülere ulaştı.

CENAZESİNİ YAKINLARI ALDI

Samet Işıtan’ın yakınları sabah saatlerinde cesedi teslim almak için Adli Tıp Kurumu'nun önüne geldi.

Işıtan’ın yakınları, etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı, morgun önünde bulunan kapalı alana sığındı.

Yağmurun dinmesinin ardından Işıtan’ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a götürüldü.