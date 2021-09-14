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- Antalya’da, şantiyeden 25 bin liralık malzeme çalan hırsız yakalandı
Antalya’da, şantiyeden 25 bin liralık malzeme çalan hırsız yakalandı
Korkuteli ilçesinde, şantiyeden 25 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan E.O. isimli şahıs, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
- İHA
- 14.09.2021 - 13:05
- Güncelleme : 14.09.2021 - 13:49
Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi'nde, 5 Eylül Pazar günü karayollarına ait şantiyeden 25 bin lira değerinde inşaat malzemeleri çalındı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla ilgili çalışma başlattı.
KEPEZ İLÇESİNDE YAKALANDI
Hırsızlık olayının E.O. isimli bir şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.
E.O, Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.