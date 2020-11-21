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Antalya'da sarhoş kadın turistler, yaşlı adamı darbetti

Antalya'da sarhoş kadın turistler, yaşlı adamı darbetti

Alkollü olan 3 kadın turist, tramvay durağındaki yaşlı adamı kendilerini taciz ettiği gerekçesiyle darbetti. Çevredekiler, olay anını gördüklerini ve böyle bir şey olmadığını söyledi.