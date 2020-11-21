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- Antalya'da sarhoş kadın turistler, yaşlı adamı darbetti
Antalya'da sarhoş kadın turistler, yaşlı adamı darbetti
- DHA
- 21.11.2020 - 11:55
- Güncelleme : 21.11.2020 - 12:50
Akşam saatlerinde Antalya Kalekapısı'ndaki tarihi Saat Kulesi'nin altında bulunan tramvay durağında bekleyen 80 yaşındaki adam, sarhoş oldukları belirtilen 3 kadın turistin yumruklu saldırısına uğradı.
Olayı gören duraktakiler ve esnaf kadınlara tepki gösterdi. İçlerinden biri olay yerine çağrılan polise de mukavemette bulunmaya çalıştı.
YAŞLI ADAMI SAVUNDULAR
Sık sık küfreden alkollü kadın kendisinin taciz edildiğini iddia etti. Polisin kimlik sorduğu yaşlı adamı savunan vatandaşlar kadınların yalan söylediğini belirtti.
Antalya'da sarhoş kadın turistler, yaşlı adamı darbetti VİDEO
VATANDAŞ 'İFTİRA' DEDİ
Bir vatandaş, “Biz gördük yalan atıyorlar. Alkolün etkisiyle ne yaptıklarını bilmiyorlar." diyerek mağdur olan kişinin yaşlı adam olduğunu söyledi.
"BUNLARLA UĞRAŞAMAM"
Sarhoş turistler yaşlı adamdan şikayetçi olmazken, darbedilen yaşlı adam ise, "Bunlarla uğraşamam" diyerek tramvaya binip olay yerinden uzaklaştı.
ALKOLLÜ TURİST, TARTIŞMAYA DEVAM ETTİ
Alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan turistlerden biri tramvay gittikten sonra yeniden olay yerine geldi ve polislerle tartışmayı sürdürdü.