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    Antalya'da sarhoş kadın turistler, yaşlı adamı darbetti

    Alkollü olan 3 kadın turist, tramvay durağındaki yaşlı adamı kendilerini taciz ettiği gerekçesiyle darbetti. Çevredekiler, olay anını gördüklerini ve böyle bir şey olmadığını söyledi.
    • DHA
    • 21.11.2020 - 11:55
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 12:50
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    Antalya'da sarhoş kadın turistler, yaşlı adamı darbetti

    Akşam saatlerinde Antalya Kalekapısı'ndaki tarihi Saat Kulesi'nin altında bulunan tramvay durağında bekleyen 80 yaşındaki adam, sarhoş oldukları belirtilen 3 kadın turistin yumruklu saldırısına uğradı.

    Olayı gören duraktakiler ve esnaf kadınlara tepki gösterdi. İçlerinden biri olay yerine çağrılan polise de mukavemette bulunmaya çalıştı.

    YAŞLI ADAMI SAVUNDULAR

    Sık sık küfreden alkollü kadın kendisinin taciz edildiğini iddia etti. Polisin kimlik sorduğu yaşlı adamı savunan vatandaşlar kadınların yalan söylediğini belirtti.

    Antalya'da sarhoş kadın turistler, yaşlı adamı darbetti VİDEO

    VATANDAŞ 'İFTİRA' DEDİ

    Bir vatandaş, “Biz gördük yalan atıyorlar. Alkolün etkisiyle ne yaptıklarını bilmiyorlar." diyerek mağdur olan kişinin yaşlı adam olduğunu söyledi.

    Antalya da sarhoş kadın turistler, yaşlı adamı darbetti #1

    "BUNLARLA UĞRAŞAMAM"

    Sarhoş turistler yaşlı adamdan şikayetçi olmazken, darbedilen yaşlı adam ise, "Bunlarla uğraşamam" diyerek tramvaya binip olay yerinden uzaklaştı.

    Antalya da sarhoş kadın turistler, yaşlı adamı darbetti #2

    ALKOLLÜ TURİST, TARTIŞMAYA DEVAM ETTİ

    Alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan turistlerden biri tramvay gittikten sonra yeniden olay yerine geldi ve polislerle tartışmayı sürdürdü.

    Antalya da sarhoş kadın turistler, yaşlı adamı darbetti #3

    Antalya da sarhoş kadın turistler, yaşlı adamı darbetti #4

    Antalya da sarhoş kadın turistler, yaşlı adamı darbetti #5

    Antalya da sarhoş kadın turistler, yaşlı adamı darbetti #6

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