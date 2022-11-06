Antalya'da satış için notere götürmeye hazırlandığı araç yandı

Mustafa Akman'ın satışını yapmak üzere notere götüreceği otomobili, park halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'ndeki Altınova Caddesi’nde saat 13.30 sıralarında, talihsiz bir olay yaşandı.

Mustafa Akman'a ait 06 RA 390 plakalı otomobil, park halindeyken alev aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil kullanılamaz hale geldi

Ekipler gelene kadar mahalleli ile yoldan geçen bazı sürücüler, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Bu sırada lastiği patlayan araç, hareket ederek yolun ortasına kadar geldi. Bir vatandaş eline aldığı paleti tekerinin önüne atarak otomobili durdurdu.

Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında araç, kullanılamaz hale geldi.

Aracın satılacağı öğrenildi

Otomobilin sahibi Mustafa Akman'ın, satışını yapmak için otomobilini notere götürmeye hazırlandığı sırada yangının çıktığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.













