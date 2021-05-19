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    Antalya'da sazlık alan yanarak küle döndü

    Antalya'da sazlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ederken, o anlar kaydedildi.
    • İHA
    • 19.05.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 16:54
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    Antalya'da sazlık alan yanarak küle döndü

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen yangında alevler rüzgarın etkisiyle büyürken, 5 dönümlük alan kül oldu.

    YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

    Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredeki sera ve yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırmalar sürüyor.

    Antalya'da sazlık alan yanarak küle döndü VİDEO

    Antalya da sazlık alan yanarak küle döndü #1

    Antalya da sazlık alan yanarak küle döndü #2

    Antalya da sazlık alan yanarak küle döndü #3

    Antalya da sazlık alan yanarak küle döndü #4

    Antalya da sazlık alan yanarak küle döndü #5

    Antalya da sazlık alan yanarak küle döndü #6

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