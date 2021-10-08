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- Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın etkisi ile yayılmaya başladı. Ekipler, yapı malzeme deposuna sıçramadan alevleri söndürmeyi başardı.
- İHA
- 08.10.2021 - 17:29
- Güncelleme : 08.10.2021 - 18:15
Antalya Muratpaşa ilçesinde çıkan yangın, çevredekileri korkuttu.
Bilinmeyen bir sebeple sazlık alanda yangın çıktı.
Yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızlı yayılan yangını söndürmekte zorluk yaşarken, iş yerleri ve seralara sıçramadan kontrol altına aldı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.