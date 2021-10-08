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Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın etkisi ile yayılmaya başladı. Ekipler, yapı malzeme deposuna sıçramadan alevleri söndürmeyi başardı.