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    Antalya'da sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı

    Muratpaşa ilçesindeki sazlıkta rüzgarın etkisiyle birlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından 1 saatte söndürüldü.
    • 11.04.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 12:30
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    Antalya'da sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Güzelbağ Mahallesi'ndeki yerleşim yeri ve seralara yakın sazlıkta, sabah saatlerinde yangın çıktı.

    Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

    1 saatte söndürüldü

    İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bataklık nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

    Bölge için önlem istendi

    Yangından etkilenen kirpi ise itfaiye ekiplerine teslim edildi. Üzerine su tutulan kirpi, daha sonra doğaya salındı. Bölgenin sürekli yakıldığını öne süren yöre halkı, önlem alınmasını istedi.

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