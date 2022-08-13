Antalya'da sebze-meyve komisyoncusunu öldüren kişi, eski çalışanı çıktı

Antalya Serik'te sebze ve meyve komisyoncusu Gülhan Koca'yı öldüren şahıs Sivas'ta yakalanarak, tutuklandı.

11 Ağustos günü öğle saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesi Gedik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iş insanı Gülhan Koca evinin önündeyken yanına yaklaşan otomobilden tabancayla 11 el ateş açıldı.

Evinin önünde vurularak öldürüldü

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Koca yakınları tarafından araçla Serik'teki özel hastaneye götürüldü. Koca buradaki müdahalesinin ardından da Antalya'ya sevk edildi. Serik'te yaş sebze ve meyve komisyonculuğu yaptığı öğrenilen Gülhan Koca, aynı gün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Şüpheli kameralardan tespit edildi

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Yıldıray Kanlar olduğu belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka tanıma sisteminden Kanlar'ın kullandığı otomobilin Sivas- Erzincan karayolu Hafik ilçesi bölgesinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, Yarhisar köyü yakınlarında otomobili durdurdu. Araçtan inerek araziye doğru kaçmayla çalışan Yıldıray Kanlar, takip sonucu yakalandı. Şüpheli, dün gece Antalya'nın Serik ilçesine getirildi.

Tutuklanan zanlı, susma hakkını kullandı

DHA'nın haberine göre, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde susma hakkını kullanan Kanlar, adliyeye sevk edildi. Gülhan Koca'nın çalışanı olduğu ve bir süre önce de ayrıldığı belirtilen Yıldıray Kanlar, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.









