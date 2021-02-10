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    Antalya'da sebze yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

    Sebze yüklü kamyonun, yol inşaat çalışmasının sürdüğü menfeze devrilmesi üzerine sebzeler etrafa saçılırken araç şoförünün hayatını kaybettiği bildirildi.
    • İHA
    • 10.02.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 13:25
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    Antalya'da sebze yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

    Antalya'da Akseki-Manavgat karayolu Geriş kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, Manavgat yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Adem Gülsatar yönetimindeki 07 AOE 439 plakalı sebze yüklü tır, Geriş Kavşağı yakınlarında bölünmüş yol inşaat çalışması yapılan menfeze devrildi.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada, araç sürücüsü Adem Gülsatar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

    Sürücünün naaşı, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

    Antalya da sebze yüklü kamyon devrildi: 1 ölü #1

    MORGA KALDIRILDI

    Akseki Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay yerinde inceleme yapılırken ceset, Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Antalya'da sebze yüklü kamyon devrildi: 1 ölü VİDEO

    Antalya da sebze yüklü kamyon devrildi: 1 ölü #2

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