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- Antalya'da sebze yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
Antalya'da sebze yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
Sebze yüklü kamyonun, yol inşaat çalışmasının sürdüğü menfeze devrilmesi üzerine sebzeler etrafa saçılırken araç şoförünün hayatını kaybettiği bildirildi.
- İHA
- 10.02.2021 - 13:14
- Güncelleme : 10.02.2021 - 13:25
Antalya'da Akseki-Manavgat karayolu Geriş kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, Manavgat yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Adem Gülsatar yönetimindeki 07 AOE 439 plakalı sebze yüklü tır, Geriş Kavşağı yakınlarında bölünmüş yol inşaat çalışması yapılan menfeze devrildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, araç sürücüsü Adem Gülsatar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Sürücünün naaşı, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.
MORGA KALDIRILDI
Akseki Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay yerinde inceleme yapılırken ceset, Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Antalya'da sebze yüklü kamyon devrildi: 1 ölü VİDEO