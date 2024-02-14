İHA
Aralıksız süren sağanak yağış, Antalya'yı vurdu.
Sele teslşim olan Antalya’da, kentin normale dönmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Muratpaşa ilçesinde en çok etkilenen mahallerden Gebizli ve Doğuyaka Mahallesi ise sağanaktan nasibini aldı.
Bugün devam eden yağış nedeniyle suların çekilmediği mahallede, ekiplerin dinamolarla su tahliye işlemleri devam ediyor.
Su seviyesi düştü
Düne göre su seviyesinin yarıya düştüğü mahalledeki çalışmalara çalışmalara Antalya ve Burdur itfaiyelerinin yanı sıra, jandarma ve AFAD gönüllüleri de destek veriyor.
Drone ile görüntülen mahallede birçok ev kullanılamaz hale gelirken bazı araçların da su altında kaldığı görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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