Antalya'da sel: Tahliye çalışmaları sürüyor Yoğun sağanak nedeniyle su altında kalan bir mahalledeki su tahliye çalışmaları sürerken, su seviyesinin de yarıya düştüğü gözlendi.

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İHA

Aralıksız süren sağanak yağış, Antalya'yı vurdu.

Sele teslşim olan Antalya’da, kentin normale dönmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Muratpaşa ilçesinde en çok etkilenen mahallerden Gebizli ve Doğuyaka Mahallesi ise sağanaktan nasibini aldı.

Bugün devam eden yağış nedeniyle suların çekilmediği mahallede, ekiplerin dinamolarla su tahliye işlemleri devam ediyor.

Su seviyesi düştü

Düne göre su seviyesinin yarıya düştüğü mahalledeki çalışmalara çalışmalara Antalya ve Burdur itfaiyelerinin yanı sıra, jandarma ve AFAD gönüllüleri de destek veriyor.

Drone ile görüntülen mahallede birçok ev kullanılamaz hale gelirken bazı araçların da su altında kaldığı görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)