Antalya'da selde kaybolan genç kızın babası: Acım çok ağır

Otomobil ile seyir halinde olduğu sırada annesiyle birlikte sel sularına kapılan genç kız hala bulunamadı. Sosyal medya üzerinden kızı ile ilgili paylaşım yapan baba yorgun ve bitkin olduğunu söyledi.

Antalya'da Kemer ilçesinde 24 Ocak 2019 tarihinde yaşanan şiddetli yağmur ve çıkan hortum sonrasında sel sularına kapılan Kader Buse Acar’ın kayboluşunun üzerinden 2.5 yıl geçti.

Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta öğrenim gören Buse Acar, annesi Ayla Acar’ın kullandığı 07 KBS 99 plakalı otomobille babası Ahmet Acar’ın sanayi sitesindeki dükkanına gitmek üzere evlerinden çıktı.

"ARABADA ÇOCUĞUM VAR"

Sanayi sitesine yaklaştıkları sırada hortumun etkisiyle otomobil dereye yuvarlandı. Sel sularına kapılıp yaklaşık 200 metre sürüklenen ve dere kenarındaki bitkilere takıldığı sırada kendine gelen ağır yaralı Ayla Acar, bağırarak yardım istedi.

Acar yardıma gelenlere 'Arabada çocuğum var' deyince kontrol edilen araçta kimseye rastlanılamadı.





AYAKKABISININ TEKİ BULUNDU

Buse’nin kaybolduğunun anlaşılması üzerine olay yerine gelen askeri, sivil, gönüllü arama kurtarma ekipleri Buse’yi aradı ancak denizden ayakkabısının teki, otomobilin dereye düştüğü noktada küpe ve çantası dışında bir şey bulunamadı.





SONUCA ULAŞILAMADI

Dere yatağının kurumasından sonra özel sektöre ait iş makinelerinin de desteği ile kazıldı ancak yine bir sonuca ulaşılamadı.





GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Olayın duyulması üzerine başlatılan arama çalışmaları aylarca devam etti. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, helikopterler, sualtı timleri tarafından aylarca aranan Acar’ın izine rastlanılamayınca 3 Mayıs 2019’da genç kız için Sanayi Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.





"SİZ HİÇ EVLAT ACISI YAŞADINIZ MI?"

Kızının sosyal medyada fotoğraflarından oluşturduğu bir videoyu paylaşan baba Ahmet Acar, üzerine şu notu düştü:

“Lütfen beğenmeyin! Acım çok ağır. Okuyun. Beğeniye gerek yok. Ben üzgünüm, yorgunum, bitkinim. Siz hiç evlat acısı yaşadınız mı? Evet, 24 Ocak'ta Antalya Kemer’de çıkan hortum faciasında kızımız Kader Buse Acar’ı kaybettik.”