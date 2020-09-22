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    Antalya'da sepetli motosikletle tehlikeli yolculuk

    Motosiklet sürücüsünün, sepet kısmını havaya kaldırarak trafiği tehlikeye attığı o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 22.09.2020 - 09:38
    • Güncelleme : 22.09.2020 - 09:38
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    Antalya'da sepetli motosikletle tehlikeli yolculuk

    Antalya'da plakası olmayan 3 tekerlekli ve sepetli motosikleti ile seyir halinde olan sürücü, trafikte tehlikeli anlara sebep oldu.

    Sorumsuz sürücü, motosikletin sepet kısmını yan yatırarak bir süre iki teker üzerinde ilerledi.

    KÖPRÜDE TEHLİKELİ ANLAR

    Köprüden geçtiği sırada ise motosikletin sepetini havaya kaldırıp, köprünün korkuluklarının bulunduğu beton platforma tekerleği değdirdi.

    Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücünün o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Antalya'da sepetli motosikletle tehlikeli yolculuk

    Antalya da sepetli motosikletle tehlikeli yolculuk #1

    Antalya da sepetli motosikletle tehlikeli yolculuk #2

    Antalya da sepetli motosikletle tehlikeli yolculuk #3

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