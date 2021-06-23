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    Antalya'da serası yanan işçiler gözyaşı döktü

    Kuru süs bitkilerinin depolandığı serada çıkan yangın güçlükle söndürülürken, bazı çalışanlar gözyaşlarını tutamadı.
    • DHA
    • 23.06.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 16:42
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    Antalya'da serası yanan işçiler gözyaşı döktü

    Antalya'nın Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi, Antalya Caddesi’nde, kuru süs bitkileri serasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

    Yangına ilk müdahaleyi çalışanlar yaptı.

    GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını güçlükle kontrol altına aldı.

    İŞÇİLER GÖZYAŞI DÖKTÜ

    Yangının söndürme çalışmalarını izleyen bazı işçiler, gözyaşı döktü.

    ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Seradaki süs bitkilerinin zarar gördüğü yanının çıkış nedeni araştırılıyor.

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