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- Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu
Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu
77 yaşındaki pansiyon sahibi Fatma Ertaş, serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi.
- DHA
- 16.07.2021 - 16:52
Saat 09.00 sıralarında Antalya Finike'ye bağlı Sahilkent Mahallesi Akdeniz Bulvarı sahilinde serinlemek için denize giren 77 yaşındaki pansiyon sahibi Fatma Ertaş, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Çevredekilerin yardıma koşup denizden çıkardığı Ertaş’a ilk müdahale sahilde yapıldı.
YAŞLI KADIN, HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, Fatma Ertaş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili Finike Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.