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    Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

    77 yaşındaki pansiyon sahibi Fatma Ertaş, serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi.
    • DHA
    • 16.07.2021 - 16:52
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    Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

    Saat 09.00 sıralarında Antalya Finike'ye bağlı Sahilkent Mahallesi Akdeniz Bulvarı sahilinde serinlemek için denize giren 77 yaşındaki pansiyon sahibi Fatma Ertaş, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

    Çevredekilerin yardıma koşup denizden çıkardığı Ertaş’a ilk müdahale sahilde yapıldı.

    YAŞLI KADIN, HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, Fatma Ertaş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili Finike Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

    Antalya da serinlemek için denize giren kadın boğuldu #1

    Antalya da serinlemek için denize giren kadın boğuldu #2

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