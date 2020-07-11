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    Antalya'da, serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

    Caner Aykurt, kalp masajına yanıt vermedi. Aykurt'un kardeşi ve arkadaşı, olay nedeniyle fenalık geçirdi.
    • DHA
    • 11.07.2020 - 17:58
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    Antalya'da, serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

    Caner Aykurt, Antalya'da arkadaşı ve kardeşiyle piknik yapmak için Serik'e gitti.

    Sıcaktan bunalan Aykurt, serinlemek için ırmağa girdi.

    Öğle saatlerinde Serik ilçesinin Belkıs Mahallesi Köprüçay Irmağı Şahintepesi Piknik Alanı'nda yaşanan olayda 31 yaşındaki Aykurt, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

    Aykurt'u gören kardeşi Cüneyt Aykurt ve arkadaşı Osman Tanay, çevredekilerden yardım istedi.

    KALP MASAJI YAPILDI, KURTARILAMADI

    Bölgede piknik yapanlar, ırmağa girip Aykurt'u çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaklaşık 30 dakika boyunca kalp masajı uyguladığı Caner Aykurt kurtarılamadı.

    Antalya'da, serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu #1

    KARDEŞİ VE ARKADAŞI FENALIK GEÇİRDİ

    Aykurt'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

    Olay yerinde fenalık geçiren Aykurt'un kardeşi Cüneyt Aykurt ile arkadaşı Osman Tanay’a sağlık ekibi müdahale etti.

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    Antalya'da, serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu #7

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