Antalya'da, serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Caner Aykurt, kalp masajına yanıt vermedi. Aykurt'un kardeşi ve arkadaşı, olay nedeniyle fenalık geçirdi.

Caner Aykurt, Antalya'da arkadaşı ve kardeşiyle piknik yapmak için Serik'e gitti.

Sıcaktan bunalan Aykurt, serinlemek için ırmağa girdi.

Öğle saatlerinde Serik ilçesinin Belkıs Mahallesi Köprüçay Irmağı Şahintepesi Piknik Alanı'nda yaşanan olayda 31 yaşındaki Aykurt, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Aykurt'u gören kardeşi Cüneyt Aykurt ve arkadaşı Osman Tanay, çevredekilerden yardım istedi.

KALP MASAJI YAPILDI, KURTARILAMADI

Bölgede piknik yapanlar, ırmağa girip Aykurt'u çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaklaşık 30 dakika boyunca kalp masajı uyguladığı Caner Aykurt kurtarılamadı.

KARDEŞİ VE ARKADAŞI FENALIK GEÇİRDİ

Aykurt'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olay yerinde fenalık geçiren Aykurt'un kardeşi Cüneyt Aykurt ile arkadaşı Osman Tanay’a sağlık ekibi müdahale etti.