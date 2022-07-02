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    Antalya’da sevgililerin kıskançlık kavgası

    Kıskançlık krizine girip birbirine saldıran iki sevgili ortalığı ayağa kaldırdı. Sevgililerden erkek olanı kendisine bıçakla zarar verirken, kadın sinir kriziyle baygınlık geçirdi.
    • 02.07.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 14:55
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    Antalya’da sevgililerin kıskançlık kavgası

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı’ndaki falezlerin yakınında aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıkan Mehmet T. (45) ve Sevim U. (44), bir süre sonra kavgaya tutuştu.

    Sevgililerden Mehmet T., bıçakla kendisine zarar verirken, sinir krizi geçiren Sevim U. da falezlere yakın kısımda baygınlık geçirdi.

    Bu sırada iki sevgiliyi sakinleştirmeye çalışan Cengiz Panoğlu ise polisi arayarak yardım talep etti.

    Polis ayırdı

    İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Parka gelen polis ekipleri, iki sevgiliyi ayrı noktalara götürdü.

    Polis kendinden geçen kadının, yakıcı güneşten etkilenmemesi için başında bekleyerek gölge oluşmasını sağladı.

    “Bir ara iyilerdi”

    İki sevgilinin sürekli birbiriyle kavga ettiğini belirten Cengiz Panoğlu, “Birini tutuyorum aşağı atlıyor, biri bayılıyor buraya düşüyor. Kan ter içerisinde kaldım. Kendi aralarında kıskançlık yüzünden tartışıyorlar. O, ona ‘niye baktın’ diyor, bu ‘sen beni aldatıyor musun?’ diyor. Bir ara iyi olmuşlardı ama artık sürekli bir kavga halindeler.” dedi.

    Antalya’da sevgililer kıskançlık kavgasında ortalığı birbirine kattı VİDEO

    Antalya’da sevgililerin kıskançlık kavgası #1

    İkisi de hastaneye kaldırıldı

    İHA’nın haberine göre sevgililer, kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Antalya’da sevgililerin kıskançlık kavgası #2

    Antalya’da sevgililerin kıskançlık kavgası #3

    Antalya’da sevgililerin kıskançlık kavgası #4

    Antalya’da sevgililerin kıskançlık kavgası #5

    Antalya’da sevgililerin kıskançlık kavgası #6

    Antalya’da sevgililerin kıskançlık kavgası #7


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