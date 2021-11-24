Antalya'da sevgilisi tarafından camdan atılan kadın: Yaşamam mucize

Erkek arkadaşının evinde tartışma sonucu pencereden itildiğini iddia eden genç kadın, "Yaşamam mucize" dedi. Şüphelinin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Antalya'da 22 Mayıs günü yaşanan olayda, Hemşire Safiye Nur Gürbüz, oto galerici erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbacak'ın evine gitti.

Çift arasında başlayan tartışma alevlenerek pencere önünde devam ederken, Safiye Nur Gürbüz, park halindeki Daşbacak'a ait otomobilin üzerine düştü.

Cam tavanın kırılmasıyla otomobilin içerisine düşen genç kadını gören mahalleli, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler, sol eli ve sol bacağı kırılan Gürbüz'ü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan erkek arkadaşı Daşbacak'ı ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

"BENİ PENCEREDEN ATTI"

Safiye Nur Gürbüz, ifadesinde, kendisini erkek arkadaşının pencereden attığını öne sürerek, "Aramızda tartışma çıktı. Bu yüzden beni pencereden attı." dedi.

DAVA AÇILDI

Tutuklanan Aytaç Süleyman Daşbacak hakkında 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından iddianame hazırlanıp, dava açıldı.

Antalya 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada şikayetçi avukatı, eldeki deliller ışığında sanığın 'öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanması gerektiğini belirterek, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi.

'TUZAK KURDU' İDDİASI

Tutuklu sanık Aytaç Süleyman Daşbacak, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Sanık, suçlamaları reddederek, Gürbüz'ün kendisine tuzak kurduğunu ileri sürdü.

"SAFİYE BENİ NARGİLE DEMİRİYLE YARALADI"

İddiayı reddeden Daşbacak, "Safiye nargile demiri ile beni başımdan yaraladı. 185 gündür tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

"YAŞAMAM, HAYATTA KALMAM MUCİZE"

Sanığın kendisini sürekli tehdit edip şiddet kullandığını da kaydeden Gürbüz, "Yaşamam ve hayatta kalmam mucize. Aytaç bana kafa atıp, burnumu kırdı, kemerle dövdü. Pencereden attıktan sonra beni eve çıkarmak isterken elimle demirleri tutunca birlikte düştük. O başını yere vurdu." şeklinde konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tanık ifadelerinin ardından mahkeme heyeti, sanık Aytaç Süleyman Daşbacak'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.













