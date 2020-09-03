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- Antalya'da sevgilisinden ayrılan gencin intihar girişimi önlendi
Antalya'da sevgilisinden ayrılan gencin intihar girişimi önlendi
- DHA
- 03.09.2020 - 12:24
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Güllerpınarı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesine gelen 23 yaşındaki O.A., başına kurusıkı tabanca dayadı.
Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği öne sürülen O.A., intihar edeceğini söyledi.
ETRAFA ATEŞ ETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, önce genci sakinleştirmeye çalıştı. O.A. ise uzun süre polisleri kendisine yaklaştırmadı ve havaya birkaç kez ateş etti.
Antalya'da sevgilisinden ayrılan gencin intihar girişimi önlendi
POLİSLER ENGEL OLDU
Polislerin çabaları sonunda sakinleşen O.A., bir anlık dalgınlığından yararlanılarak etkisiz hale getirildi.
Görüntü alan gazetecilere "Ne çekiyorsunuz?" diyerek tepki gösteren O.A., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.