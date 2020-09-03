Yaşadığı ayrılık sonrası bunalıma girdiği iddia edilen ve başına kurusıkı tabanca dayayan 23 yaşındaki genç, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Güllerpınarı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bahçesine gelen 23 yaşındaki O.A., başına kurusıkı tabanca dayadı.

Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği öne sürülen O.A., intihar edeceğini söyledi.

ETRAFA ATEŞ ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, önce genci sakinleştirmeye çalıştı. O.A. ise uzun süre polisleri kendisine yaklaştırmadı ve havaya birkaç kez ateş etti.

Antalya'da sevgilisinden ayrılan gencin intihar girişimi önlendi

POLİSLER ENGEL OLDU

Polislerin çabaları sonunda sakinleşen O.A., bir anlık dalgınlığından yararlanılarak etkisiz hale getirildi.

Görüntü alan gazetecilere "Ne çekiyorsunuz?" diyerek tepki gösteren O.A., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.