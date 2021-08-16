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Antalya'da sevgilisinin komşusunu silahla yaraladı
- İHA
- 16.08.2021 - 16:42
- Güncelleme : 16.08.2021 - 16:57
Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı 7204 Sokak üzerinde yaşayan kız arkadaşına sürpriz yapmak isteyen 27 yaşındaki Cüneyt Ö., apartmanın önündeki asfalta boya ile ‘Eda’ yazdı.
SEVGİLİSİNİN İSMİNİ YAZIP BAĞIRDI
Cüneyt Ö., yazının tam ortasına küçük ayıcık ve içerisinde yüzük olduğu öğrenilen hediye kutusu ile gül koydu. Genç çocuk, daha sonra kız arkadaşının kendisini görmesi için bağırmaya başladı.
Antalya'da sevgilisinin komşusunu silahla yaraladı VİDEO
KOMŞUYLA 'GÜRÜLTÜ' KAVGASINA TUTUŞTU
Bu sırada genç çocuk ile kızın komşusu Veysi K. (36) arasında, çevreyi rahatsız ettiği gerekçesi ile tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
TABANCAYLA VURUP KAÇTI
Bunun üzerine Cüneyt Ö., yanında bulunan tabanca ile komşuyu ayaklarından yaraladı. Silah seslerini duyan site sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Cüneyt Ö., polis ekiplerinin gelmesi ile olay yerinden kaçtı.
3 SAAT SONRA YAKALANDI
Yaralı şahıs ise sağlık çalışanları tarafından alınarak Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şahıs, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından saklandığı yerde gözaltına alındı.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.