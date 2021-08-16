Euro
9.9955
-0.57%
Dolar
8.4716
-0.53%
Altın
486.76
-0.16%
Borsa
1.455
0.5%
Bitcoin
394.690
0.15%
EXEN Coin
27.20
1.41%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Antalya'da sevgilisinin komşusunu silahla yaraladı

    Kız arkadaşının oturduğu mahalleye gelerek yere ‘Eda’ yazıp yanına da ayıcık ve kutuda yüzük bırakan genç, sesten rahatsız olan komşuyu ayaklarından vurdu.
    • İHA
    • 16.08.2021 - 16:42
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 16:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da sevgilisinin komşusunu silahla yaraladı

    Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı 7204 Sokak üzerinde yaşayan kız arkadaşına sürpriz yapmak isteyen 27 yaşındaki Cüneyt Ö., apartmanın önündeki asfalta boya ile ‘Eda’ yazdı.

    SEVGİLİSİNİN İSMİNİ YAZIP BAĞIRDI

    Cüneyt Ö., yazının tam ortasına küçük ayıcık ve içerisinde yüzük olduğu öğrenilen hediye kutusu ile gül koydu. Genç çocuk, daha sonra kız arkadaşının kendisini görmesi için bağırmaya başladı.

    Antalya'da sevgilisinin komşusunu silahla yaraladı VİDEO

    KOMŞUYLA 'GÜRÜLTÜ' KAVGASINA TUTUŞTU

    Bu sırada genç çocuk ile kızın komşusu Veysi K. (36) arasında, çevreyi rahatsız ettiği gerekçesi ile tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Antalya da sevgilisinin komşusunu silahla yaraladı #1

    TABANCAYLA VURUP KAÇTI

    Bunun üzerine Cüneyt Ö., yanında bulunan tabanca ile komşuyu ayaklarından yaraladı. Silah seslerini duyan site sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Cüneyt Ö., polis ekiplerinin gelmesi ile olay yerinden kaçtı.

    3 SAAT SONRA YAKALANDI

    Yaralı şahıs ise sağlık çalışanları tarafından alınarak Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şahıs, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından saklandığı yerde gözaltına alındı.

    Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

    Antalya da sevgilisinin komşusunu silahla yaraladı #2

    Antalya da sevgilisinin komşusunu silahla yaraladı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir