Antalya'da sevgilisinin komşusunu silahla yaraladı

Kız arkadaşının oturduğu mahalleye gelerek yere ‘Eda’ yazıp yanına da ayıcık ve kutuda yüzük bırakan genç, sesten rahatsız olan komşuyu ayaklarından vurdu.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı 7204 Sokak üzerinde yaşayan kız arkadaşına sürpriz yapmak isteyen 27 yaşındaki Cüneyt Ö., apartmanın önündeki asfalta boya ile ‘Eda’ yazdı.

SEVGİLİSİNİN İSMİNİ YAZIP BAĞIRDI

Cüneyt Ö., yazının tam ortasına küçük ayıcık ve içerisinde yüzük olduğu öğrenilen hediye kutusu ile gül koydu. Genç çocuk, daha sonra kız arkadaşının kendisini görmesi için bağırmaya başladı.

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KOMŞUYLA 'GÜRÜLTÜ' KAVGASINA TUTUŞTU

Bu sırada genç çocuk ile kızın komşusu Veysi K. (36) arasında, çevreyi rahatsız ettiği gerekçesi ile tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TABANCAYLA VURUP KAÇTI

Bunun üzerine Cüneyt Ö., yanında bulunan tabanca ile komşuyu ayaklarından yaraladı. Silah seslerini duyan site sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Cüneyt Ö., polis ekiplerinin gelmesi ile olay yerinden kaçtı.

3 SAAT SONRA YAKALANDI

Yaralı şahıs ise sağlık çalışanları tarafından alınarak Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şahıs, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından saklandığı yerde gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.