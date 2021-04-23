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    Antalya'da seyir halindeki çekici alevlere teslim oldu

    Antalya'da üzerinde traktör bulunan çekici, seyir halindeyken alev alev yandı.
    • İHA
    • 23.04.2021 - 14:07
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 14:13
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    Antalya'da seyir halindeki çekici alevlere teslim oldu

    Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir halindeki çekicide yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında çekici kullanılamaz hale geldi.

    ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

    Çekicinin sürücüsü ve çevredekiler yangına müdahale etmek istese de alevler bir anda büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

    Yangında traktör zarar görmezken, çekicinin ön kısmı küle döndü.

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