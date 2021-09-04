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    Antalya'da seyir halindeki kamyon elektrikli bisiklete çarptı

    Aniden yola çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü kadın, kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 18:08
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    Antalya'da seyir halindeki kamyon elektrikli bisiklete çarptı

    Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi'nde kamyon ve elektrikli bisiklet çarpıştı.

    Sefer Aksu’nun kullandığı 07 LUR 08 plakalı kamyon, kavşakta yola aniden çıkan Mümine Şahin’in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada, elektrikli bisiklet kamyonun ön kısmındı sıkışırken, çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Mümine Şahin, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Antalya da seyir halindeki kamyon elektrikli bisiklete çarptı #1

    O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Elektrikli bisiklet sürücüsünün kontrolsüz olarak yola çıktığı anlar ve kamyonun çarparak önünde sürüklemesi güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

    Antalya'da seyir halindeki kamyon elektrikli bisiklete çarptı VİDEO



    Antalya da seyir halindeki kamyon elektrikli bisiklete çarptı #2

    Antalya da seyir halindeki kamyon elektrikli bisiklete çarptı #3

    Antalya da seyir halindeki kamyon elektrikli bisiklete çarptı #4

    Antalya da seyir halindeki kamyon elektrikli bisiklete çarptı #5

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