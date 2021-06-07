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    Antalya'da seyir halindeki kamyonda yangın çıktı

    Seyir halinde ilerleyen kamyonda çıkan yangın sonucunda, kamyonda bulunan saman balyaları yandı.
    • İHA
    • 07.06.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 17:52
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    Antalya'da seyir halindeki kamyonda yangın çıktı

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz Haciosmanlar mevkisinde, Erşan Toklu'nun yönetiminde olan kamyonda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

    BALYALAR ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

    Toklu, kamyonda yüklü olan saman balyaları arasında çıkan dumanı fark edince aracı park etti.

    Saman balyalarını damperi kaldırarak boşaltan sürücü, durumu 112'ye haber verdi.

    Olay yerine Gebiz Orman İşletmesine bağlı 2 arazöz ile itfaiye ekiplerine bağlı söndürme aracı geldi. Yanan balyalar söndürüldü.

    Ormana sıçramaması için ise kepçe yardımıyla balyalar gömüldü.

    Antalya da seyir halindeki kamyonda yangın çıktı #1

    Antalya da seyir halindeki kamyonda yangın çıktı #2

    Antalya da seyir halindeki kamyonda yangın çıktı #3

    Antalya da seyir halindeki kamyonda yangın çıktı #4

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