Kepez'de Yalçın Ortak yönetimindeki kamyonet, seyir halindeyken yandı. Aracın alev topuna döndüğü anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Beşkonaklılar Mahallesi'ndeki Kırçiçeği Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında, facianın eşiğinden dönüldü.

Seyir halinde olan Yalçın Ortak yönetimindeki 07 ARB 923 plakalı kamyonet, motor bölümünden alev aldı.

Alevleri gören Yalçın Ortak, kamyonetini yol kenarına çekip aracı terk etti.

Kamyonetin ön kısmı tamamen yandı

Çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahalede bulunurken, itfaiyeye de haber verildi.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken kamyonetin ön kısmı, tamamen yandı.

Antalya'da seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü ViDEO

"Fark etmesek biz de yanabilirdik"

Ekmek teknesinin yandığını belirten Yalçın Ortak, "Seyir halindeyken direksiyonun altından ateş çıkmaya başladı. Elektriksel sanırım. Fark etmesek biz de yanabilirdik. Hemen aşağıya indik ve itfaiyeyi aradık. Ekmek teknemizdi." dedi.

Yangın anları kaydedildi

DHA'nın haberine göre; öte yandan, kamyonetin yanması ve vatandaşların söndürme çalışmaları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.





































