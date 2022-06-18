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    Antalya'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

    Volkan Atmaca'nın kullandığı araç, bir anda yanmaya başladı. Küle dönen otomobil, kullanılamaz hale geldi
    • 18.06.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 16:51
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    Antalya'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

    Korkuteli-Antalya karayolu Yazır Mahallesi çevreyolunda Volkan Atmaca'nın kontrolünde olan otomobil, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

    Alevlerin motor bölümünü sarmasıyla birlikte araç, kısa süre içinde alevlere teslim oldu.

    Otomobil, alev topuna dönerken olay yerine itfaiye ekipleri  sevk edildi.

    Araç küle döndü

    İHA'nın haberine göre; Araç, ihbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Söndürülen araç, küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

    Antalya da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı #1

    Antalya da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı #2


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