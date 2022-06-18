Antalya'da seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

Volkan Atmaca'nın kullandığı araç, bir anda yanmaya başladı. Küle dönen otomobil, kullanılamaz hale geldi

Korkuteli-Antalya karayolu Yazır Mahallesi çevreyolunda Volkan Atmaca'nın kontrolünde olan otomobil, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

Alevlerin motor bölümünü sarmasıyla birlikte araç, kısa süre içinde alevlere teslim oldu.

Otomobil, alev topuna dönerken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç küle döndü

İHA'nın haberine göre; Araç, ihbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Söndürülen araç, küle dönerek kullanılamaz hale geldi.