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    Antalya'da seyir halindeki sürücü sara krizi geçirdi

    Direksiyon başındayken bir anda kaldırıma çıkarak ağaca çarpan şahsın, nöbet geçirdiği belirtildi.
    • İHA
    • 28.09.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 15:18
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    Antalya'da seyir halindeki sürücü sara krizi geçirdi

    Antalya'da Manavgat istikametinden Sarılar yönüne doğru ilerleyen Yunus Öztürk’ün kullandığı 28 AV 126 plakalı otomobil, kaldırımda bulunan ağaca çarptı.

    Kaza sırasında araçta sıkışan sürücü, Manavgat itfaiyesi kurtarma ekibi aracılığıyla çıkarıldı.

    ARAÇTA BULUNAN KİŞİ YARA ALMADI

    Yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kaza anında araçta bulunan bir kişi ise yara almadan atlattı.

    Antalya'da seyir halindeki sürücü sara krizi geçirdi VİDEO

    Antalya da seyir halindeki sürücü sara krizi geçirdi #1

    NÖBET GEÇİRDİĞİ BELİRTİLDİ

    Olaya şahit olan bir vatandaş, kendisinin kaza yapan aracın arkasında olduğunu, bir anda yoldan kaldırıma çıkarak ağaca çarptığını ve hiç fren yapmadığını söyledi.

    Hastaneye kaldırılan sürücünün sara hastası olduğu ve kaza sırasında nöbet geçirdiği öğrenildi.

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