Antalya'da seyir halindeki sürücü sara krizi geçirdi

Direksiyon başındayken bir anda kaldırıma çıkarak ağaca çarpan şahsın, nöbet geçirdiği belirtildi.

Antalya'da Manavgat istikametinden Sarılar yönüne doğru ilerleyen Yunus Öztürk’ün kullandığı 28 AV 126 plakalı otomobil, kaldırımda bulunan ağaca çarptı.

Kaza sırasında araçta sıkışan sürücü, Manavgat itfaiyesi kurtarma ekibi aracılığıyla çıkarıldı.

ARAÇTA BULUNAN KİŞİ YARA ALMADI

Yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anında araçta bulunan bir kişi ise yara almadan atlattı.

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NÖBET GEÇİRDİĞİ BELİRTİLDİ

Olaya şahit olan bir vatandaş, kendisinin kaza yapan aracın arkasında olduğunu, bir anda yoldan kaldırıma çıkarak ağaca çarptığını ve hiç fren yapmadığını söyledi.

Hastaneye kaldırılan sürücünün sara hastası olduğu ve kaza sırasında nöbet geçirdiği öğrenildi.



