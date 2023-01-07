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    Antalya'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı

    Dağbeli Geçidi mevkiinde seyir halindeki boş yolcu otobüsü alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
    • 07.01.2023 - 21:11
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 21:48
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    Antalya'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı

    Antalya-Burdur karayolunda meydana geldi. Antalya’dan Burdur’a seyir halinde olan Nadir K. idaresindeki 34 GDS 285 plakalı yolcu otobüsünden dumanlar yükseldi.

    Araç sürücüsü dumanı fark etmesiyle birlikte otobüsü emniyet şeridine çekip aracı terk etti.

    Araç sürücüsünün araçtan inmesiyle birlikte otobüsten alevler yükselmeye başladı.

    Ekipler sevk edildi

    Sürücünün 112 Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Antalya'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

    Araç kullanılamaz hale geldi

    Kısa sürede otobüsü saran alevler olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

    Motor bölümünden çıktı

    İHA'nın haberine göre otobüsün boş olması büyük bir faciayı önlerken, yangının otobüsün motor bölümünden çıktığı bildirildi.

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    Antalya da seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı #2

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